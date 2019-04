Un millier de spectateurs dont plusieurs touristes russes, français et britanniques résidents dans des hôtels dans la région de Monastir, ont assisté, vendredi soir, au “Dernier débarquement d’Hannibal”, à Lamta, une grande épopée réalisée par Amor Besbes.

A travers des scènes épiques et des tableaux de danse moderne, le spectacle retrace, dans sa troisième édition, le débarquement d’Hannibal et ses troupes. Des animateurs brésiliens, russes, polonais, français et allemands participent à l’événement organisé, à l’occasion du 20e festival du patrimoine culinaire, à Lamta (20-28 avril 2019), et de la journée touristique et culturelle organisée par l’association de sauvegarde de la Médina.

Une exposition des régions se tient, en parallèle, présentant des produits du terroir dont de la bsissa (préparation à base de céréales), des épices, du miel, de l’huile biologique et des huiles essentielles ainsi que des articles d’artisanat.