Monastir, ville touristique du Sahel tunisien, a abrité jeudi la première édition de “L’art culinaire à travers l’histoire tunisienne”, une manifestation qui se tient dans le cadre du mois du patrimoine pour l’année 2019 et le programme culturel national “Tunisie, Cités des civilisations”.

Cet évènement, organisé à l’initiative de l’association “Gastronomie pour tous”, a été inauguré par une exposition d’art intitulée “La Tunisie à travers l’histoire” au Ribat, un monument historique au cœur de la ville, rapporte la correspondante de l’agence TAP.

L’exposition offre à voir des œuvres réalisées dans le cadre du club des arts plastiques de la maison de la jeunesse, à la Cité Ryadh, de la ville voisine Sousse.

Au menu de la journée, une rencontre-débat autour de “L’art à travers l’histoire tunisienne, richesse et diversité” à laquelle participent plusieurs intervenants dont Helmi Gahbiche, président de l’association “Gastronomie pour tous”, Sihem Kallel Ben Amor, historienne, et Wafik Belaid, président de l’Association tunisienne des professionnels de l’art culinaire.

Selon Mezri Aissa, président du bureau Monastir de l’association “Gastronomie pour tous”, un marathon de découvertes culinaires est dédié à plus de 60 plats tunisiens. Il présente une manifestation qui sert d’espace pour “valoriser le patrimoine culinaire tunisien auprès des touristes et à varier les produits touristiques de la région”.

Les visiteurs et touristes dans cette ville touristique de la côte peuvent y déguster toute la variété culinaire soigneusement préparée par les chefs cuisiniers. Des époques Byzantine et romaine jusqu’à l’arrivée de l’Islam et l’influence de la cuisine arabe et ottomane, ces plats demeurent les témoins d’influences culinaires et de civilisations multiples.

Il y a le fameux couscous, un plat authentique berbère à base de semoule de blé ou d’orge dont la préparation diffère d’une région à l’autre. La cuisine tunisienne présente aussi une variété de plats souvent préparés par la communauté juive depuis l’aube des temps.

Nafissa Brahem, présidente du département des manifestations et associations à la délégation régionales des Affaires Culturelles à Monastir, estime que “l’héritage culinaire tunisien constitue un miroir culturel et historique qui traduit la richesse de la cuisine tunisienne et ses influences multiples à travers les époques”.

La dégustation est suivie d’un défilé de mode pour les costumes traditionnels tunisiens, hommes et femmes, autour d’une installation lumineuse qui retrace l’histoire de la cuisine tunisienne. Un fond musical de l’artiste Wajdi Mzali au Qanun accompagnera le défilé.

Le programme général et la conception artistique des différentes parties de la manifestation a été élaboré par l’association “Gastronomie pour Tous”, en partenariat avec la délégation régionale pour les Affaires Culturelles à Monastir et en coordination avec les parties officielles et sécuritaires du gouvernorat.