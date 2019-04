Le parachèvement du processus de la Justice transitionnelle après le mandat de l’Instance Vérité et Dignité (IVD) a été au centre d’une séance de travail tenue dans la soirée de mercredi 24 avril 2019, entre le ministre chargé des Relations avec les instances constitutionnelles, Mohamed Fhadhel Mahfoudh, et une délégation du Coalition pour la Justice transitionnelle.

Cette rencontre de concertation a permis d’examiner les moyens pour les différentes composantes de la société civile et les forces nationales de contribuer à la conception d’une vision sur la réconciliation globale et de consacrer davantage la démocratie et les droits de l’Homme, indique un communiqué du ministère publié jeudi 25 courant.

Les participants ont exprimé le souhait de participer aux cycles de concertation que les services du département envisagent l’organisation au niveau régional durant le mois de Ramadan. Ces réunions seront couronnées par l’ouverture, début juin 2019, d’un débat national sur la Justice transitionnelle.

La délégation regroupe des représentants de l’Organisation contre la Torture en Tunisie, l’Association des familles des martyrs et blessés de la Révolution, Awfia, le Réseau tunisien pour la justice transitionnelle, l’Observatoire tunisien des lieux de détention, Avocats sans frontières, l’Organisation du martyr de la liberté Nabil Barakati, le Centre international de la Justice transitionnelle, l’Organisation Human rights Watch et la Commission internationale des juristes.