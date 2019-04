La première rencontre nationale du théâtre scolaire se tiendra les 26, 27 et 28 avril à Tunis, à l’initiative du commissariat régional de l’éducation Tunis 1 et la direction générale du cycle préparatoire et secondaire.

Le programme prévoit diverses formes d’expression artistiques dédiées aux élèves des écoles et des collèges représentant les régions de Tunis, Bizerte, Zaghouan, Siliana, Sidi Bouzid, Monastir, Tozeur, Le Kef, Gafsa, Béja, Sfax, Nabeul, Sousse, l’Ariana, la Manouba, Ben Arous, Jendouba, Kairouan et Mahdia.

Dans le cadre de compétitions théâtrales entre élèves, des spectacles de théâtre seront donnés à l’espace culturel Mahmoud Messaadi et à la salle le Rio. Au terme de cette manifestation, des prix seront attribués aux groupes de théâtre lauréats.

Un carnaval arpentera l’avenue Bourguiba au centre ville de Tunis avant que la cérémonie inaugurale soit ouverte au théâtre municipal où sera donné un spectacle artistique des élèves des institutions scolaires participantes.

Cet événement prévoit aussi une conférence autour du thème “60 ans de théâtre scolaire: parcours et obstacles” et une rencontre nationale des professeurs de théâtre.