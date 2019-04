Les chefs de la diplomatie tunisienne et française, respectivement Khemaies Jhinaoui et Jean-Yves Le Drian, lors d’un entretien téléphonique, dans la soirée de mercredi 24 avril, ont souligné la nécessité de mettre immédiatement un terme aux affrontements militaires en Libye et de permettre la reprise du processus politique sous les auspices des Nations unies.

Jihnaoui et Le Drian ont également appelé la communauté internationale à redoubler d’efforts pour exhorter les différents protagonistes libyens à mettre fin aux combats, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Les deux ministres ont réaffirmé le rôle fondamental de l’Organisation des Nations unies et de son envoyé spécial en Libye, Ghassan Salamé, dans le soutien des efforts visant à parvenir à un règlement politique consensuel de la crise libyenne.

Ils ont également convenu de mettre en œuvre les résultats de la réunion d’Abou Dhabi, qui a groupé, fin février, le président du Conseil présidentiel du gouvernement de réconciliation nationale, Faiz Sarraj, et le maréchal Khalifa Haftar.

Les accords convenus lors de cette réunion, rappelle le communiqué, soulignent “la nécessité de mettre fin à la phase de transition en organisant des élections générales avant la fin de 2019, de maintenir la stabilité de la Libye et d’unifier ses institutions”.

Par ailleurs, le ministère des Affaires étrangères indique dans son communiqué que Jihnaoui et Le Drian ont discuté de divers aspects de la coopération bilatérale franco-tunisienne en plus des échéances bilatérales à venir”.

Depuis le début des combats en Libye le 4 avril 2019, le chef de la diplomatie tunisienne a tenu une série de contacts et de consultations avec les différentes belligérants en Libye et avec ses homologues des pays concernés par le dossier libyen, dans le cadre des efforts déployés par la Tunisie pour mettre un terme aux affrontements militaires dans plusieurs régions de la Libye. Il a exhorté les frères libyens à retourner à la table des négociations.

D’autre part, le ministère des Affaires étrangères avait confirmé vendredi dans un communiqué qu’une réunion des ministres des Affaires étrangères tunisien, algérien et égyptien était en cours de préparation à Tunis afin de coordonner les efforts des trois pays pour mettre fin aux tensions en Libye et reprendre les discussions politiques.

Les forces soutenant le gouvernement libyen reconnu par l’ONU ont repoussé mardi les troupes du maréchal Khalifa Haftar à plus de 60 kilomètres au sud de la capitale, Tripoli, a rapporté mardi l’agence Reuters.