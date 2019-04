Devant les députés de l’Assemblée des représentants du peuple qui examinent le projet de loi sur l’amélioration du climat des affaires en Tunisie, Zied Ladhari, ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, a souligné que cette vise à aligner la Tunisie sur les standards internationaux et de la hisser parmi les 50 pays les plus performants dans le classement de la Banque mondiale “Doing Business”, en 2020.

“L’objectif, a-t-il expliqué, est également de placer la Tunisie dans le top 3 des pays africains et arabes dans ce classement” (elle figure actuellement au top 5).

“Elaboré dans le cadre d’une approche participative, ce projet de loi prévoit de faciliter la création d’entreprises et de projets, de promouvoir l’investissement local et extérieur et de surmonter les obstacles entravant l’investissement, notamment ceux liés à certains textes de loi et législations dont l’amendement prendra beaucoup de temps”, a souligné le ministre.

Ladhari a fait savoir que 600 millions de dinars ont été alloués à la digitalisation et au développement de la bonne gouvernance et de l’investissement dans le cadre de la coopération internationale, et ce en vue d’alléger les procédures administratives.

Pour ce qui est de la gouvernance des sociétés commerciales, le ministre a indiqué que ce texte de loi prévoit de remédier à certaines lacunes contenues dans les législations relative à ces établissements et au marché financier.