La ministre de la Jeunesse et des Sports, Sonia Ben Cheikh, a pris part, lundi 22 avril, à la réunion du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de la Jeunesse et des Sports, présidé par l’Egyptien Achraf Sobhi, en présence des autres membres du bureau (Jordanie, Emirats Arabes Unis, Tunisie, Libye, Arabie saoudite, Maroc, Oman, Koweït, Egypte, Palestine et Irak).

A l’ordre du jour de la réunion figuraient le rapport et les recommandations du conseil du Fonds arabe pour la jeunesse et les activités sportives, les recommandations du Comité technique de la jeunesse pour le Conseil, le Forum d’autonomisation des filles au Royaume du Maroc, le troisième Salon de la jeunesse arabe en Irak, le Forum de la coopération arabo-européenne (Hongrie) et d’autres activités sportives et de jeunesse.

L’ordre du jour comprend également un examen du rapport du ministère égyptien de la Jeunesse et des Sports sur le bilan des activités du Caire, capitale arabe de la jeunesse en 2018, une présentation des activités de Tunis, capitale arabe de la jeunesse en 2019 et la tenue de la réunion du conseil d’administration du fonds arabe des activités sportives et de jeunesse.