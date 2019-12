“Le tourisme sportif: les opportunités et les défis”, c’est le thème qu’a choisi l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) cette année pour sa traditionnelle conférence-débat, dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la presse sportive.

Plusieurs figures des secteurs du sport et du tourisme, entre autres Khaled Fakhfakh (président de la fédération Tunisienne de l’hôtellerie, Taoufik Guaied (délégué régional du tourisme à Sousse), Moncef Chalghaf (directeur général du sport au ministère de la Jeunesse et des Sports), Ahmed Smaoui (expert en tourisme), ainsi que des représentants des médias ont été conviés à cette conférence pour débattre de la thématique proposée et examiner les possibilités de développement touristique et économique offerte par le tourisme sportif.

A cette occasion, Taoufik Guaied a fait savoir que le tourisme sportif connaît son essor surtout dans les régions de l’intérieur et qu’il requiert, en tant que produit touristique alternatif, un volume important en termes d’investissement, notamment, au niveau de l’infrastructure.

Pour le délégué régional du tourisme à Sousse, cet effort en termes d’investissement devrait être nécessairement accompagné de stratégies, plans et d’une certaine vision prospective.

L’année 2020 sera, selon lui, une opportunité renouvelée pour consolider ce qui a été fait en 2019, à travers la programmation de nouvelle manifestations sportives à vocation touristique, annonçant à titre d’exemple, une nouvelle compétition de VTT qui viendra s’ajouter aux rallyes et autres rendez-vous internationaux déjà en place.

De son côté, Ahmed Smaoui voit en le tourisme sportif un énorme potentiel qui demeure, hélas, mal voire peu exploité.

Pour l’expert en tourisme, qui identifie le tourisme sportif comme étant toutes les activités sportives pratiquées par des adeptes locaux ou étrangers hors des sentiers battus des circuits touristiques traditionnels, c’est un produit alternatif par excellence qui allie loisirs, détente et vacances.

Il dégage plusieurs catégories de tourisme sportif selon le milieu où les disciplines se pratiquent (mer, air, nature, etc.), citant, entre autres disciplines la natation, la plongée sous-marine, la voile, le nautisme, les randonnées, le VTT, le ski de fond, le golf et les sports aériens.

Evoquant l’historique du tourisme sportif, Smaoui a indiqué que depuis son apparition comme concept en 1982, la Tunisie s’est d’emblée engagée dans sa promotion à travers le lancement d’importants projets d’infrastructures tels les complexes de Ain Draham, Hammam Bourguiba ou celui de Borj Cédria.

L’expert ajoutera que la Tunisie profite, pour ce faire, d’un atout considérable, à savoir un climat propice à la pratique du sport en toutes saisons et à longueur d’année.

Khaled Fakhfakh a fait, quant à lui, état de la disposition de son organisme à collaborer avec les différentes fédérations sportives nationales pour drainer le touriste sportif dans le cadre de compétitions, stages et autres congrès sur le sport.

Il a, dans ce sens, souligné la volonté de la FTH à établir les conventions de partenariat avec les fédérations concernées de manière à les aider dans la définition de leurs programmes.

“Il est possible d’appuyer les fédérations sportives par le biais des mécanismes de soutien disponibles”, a-t-il assuré.

Pour sa part, Moncef Chalghaf a défini le sport comme “une industrie au grand potentiel touristique”. Le sport, à travers les grandes manifestations prestigieuses tels les jeux olympiques, mobilise des sommes colossales et de gros moyens financiers et humains et génèrent en contrepartie des postes d’emploi et des rentrées de devises sans compter l’effort de sensibilisation à la pratique du sport, a-t-il fait remarquer.

Selon Chalghaf, les disciplines sportives qui représentent un potentiel touristique ne manquent pas en Tunisie. Ce qui manque c’est la volonté et l’infrastructure qui devraient suivre pour en faire un pilier du développement économique. La presse sportive a, également, son rôle à jouer dans la promotion d’un tourisme sportif florissant, a-t-il ajouté.

Ces propos ont été corroborés par le chef des projets sportifs au sein de la chaîne hôtelière tunisienne El Mouradi, Bassem Zenati, qui estime que l’essor du tourisme sportif est tributaire de l’envergure des manifestations sportives qui lui sont dédiées et de la couverture médiatiques de ces manifestations.

Pour lui, le secteur privé est le pionnier dans la promotion de ce produit à travers des investissements engagés très tôt dans la réalisation de structures sportives destinées aux touristes étrangers comme aux clients locaux.