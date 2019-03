Plusieurs accords, mémorandums d’entente et programmes d’action ont été signées, lundi 11 mars à Tunis, entre la Tunisie et la Serbie.

Dans le domaine diplomatique, d’abord, le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, et son homologue serbe, Ivica Dacic, ont signé u accord de coopération entre l’Institut diplomatique pour la formation et les études (IDFE) et l’Académie diplomatique de Serbie.

Un mémorandum d’entente a également été signé en matière de travail et de protection sociale entre le ministère tunisien des Affaires sociales et le ministère serbe du Travail et de l’Emploi.

D’autres accords ont été signés dans le domaine des sports et de la jeunesse pour les années 2019, 2020 et 2021, en plus d’un mémorandum d’entente entre les départements de tutelle des deux pays.

Sur un autre plan, les deux parties ont conclu un accord relatif à l’échange et la reconnaissance réciproque des permis de conduire.

Auparavant, une séance de travail portant sur la coopération dans les domaines économique, militaire d’échange de renseignement et de santé a eu lieu entre les deux ministres.

Le chef de la diplomatie serbe a souligné la nécessité d’œuvrer à lever les obstacles entravant les relations bilatérales. Il a exprimé le soutien de son pays à la Tunisie dans sa lutte contre le terrorisme.

Ivica Dacic a indiqué que son gouvernement encourage les Serbes à visiter la Tunisie, classée parmi les trois meilleures destinations touristiques.

Il s’est félicité des relations d’amitié liant les deux pays depuis la période du règne du leader Habib Bourguiba et de l’ancien président serbe, Josip Broz Tito.

De son côté, Khemaies Jhinaoui a indiqué que la visite du ministre serbe reflète la nouvelle dynamique que connaissent depuis ces deux dernières années, les relations entre les deux pays.

Il a rappelé que des visites de hauts responsables des deux pays ont eu lieu au cours de cette période et que le ministre de l’Intérieur tunisien se rendra au cours de cette année à Belgrade.

La commission mixte tuniso-serbe s’est tenue en novembre dernier.