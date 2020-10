Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle, Kamel Deguiche, a passé en revue, lors d’une séance de dialogue avec le gouvernement, organisée par l’Assemblée des représentants du peuple, vendredi 2 octobre, les différentes mesures prises par son département en guise de prévention et de protection des sportifs contre le coronavirus.

Ces mesures portent sur :

– Dans le secteur du sport

– Elaboration d’un guide sanitaire relatifs aux activités sportives

– Organisation des opérations d’intervention

– Facilitation des communications entre les sportifs et le ministère

– Mise en place de l’application L’office 356 pour échanger les informations entre les sportifs et les médecins et communiquer directement

– Mise en place d’un numéro vert dans les plus brefs délais afin d’aider les athlètes, répondre à leurs préoccupations et les orienter

– Diffuser des spots de sensibilisation à l’intention des sportifs sur l’importance de la prévention contre le coronavirus.

S’agissant du secteur de l’éducation physique, il a été décidé ce qui suit:

– Elaboration d’un guide relatif à l’organisation de sessions de sensibilisation assurées par le médecin scolaire

– Instauration du système de travail par groupes et organisation des heures de travail en réduisant le nombre de classes dans le même espace et à la même heure

– Eviter les disciplines sportives qui nécessitent un contact direct entre les élèves

– Imposer le port du masque par le staff pédagogique, administratif et les ouvriers ainsi que la distanciation physique

– Eviter d’utiliser les vestiaires, imposer le maximum de distanciation physique et stériliser et désinfecter fréquemment

– Interdiction d’échanger les tenues sportives et les équipements utilisés

– Se limiter à organiser les activités sportives dans les espaces ouverts et prendre les mesures préventives nécessaires dans les salles de sports le cas échéant

– Annulation des compétitions relatives aux centres de promotion du sport.

. Concernant le secteur de la jeunesse :

– Généraliser l’engagement à respecter le guide de prévention contre le coronavirus

– Se concentrer sur les activités de jeunesse à distance

– Limiter à 50% la capacité d’accueil des espaces réservés aux activités tout en respectant le principe de distanciation physique

– Octroyer des aides financières aux institutions des jeunes pour l’achat de produits de désinfection et de détergents tout en impliquant les commissariats pour veiller à fournir ces produits

– Réouverture des centres d’hébergement avec le respect du protocole sanitaire et de la capacité d’accueil limitée à 50%

– Ne pas rassembler des jeunes de différentes régions dans la même activité

– Réaménager la programmation et le nombre des bénéficiaires des programmes de tourisme des jeunes et des programmes d’été

– Octroyer une rallonge financière pour couvrir les dépenses de stérilisation et les dépenses urgentes lors des activités estivales

Quant aux mesures concernant les institutions de jeunesse et de sport privées, le ministère a pris les mesures suivantes :

– Charger près de 400 inspecteurs pour examiner le degré de respect du guide sanitaire par ces établissements, et ce à partir du 15 juin 2020

– Mettre en place d’une plateforme électronique permettant à ces institutions de déclarer la date de retour de leurs activités tout en actualisant leurs données

– Appeler ces établissements à respecter le guide sanitaire, la capacité d’accueil autorisée, la fourniture de thermomètre frontal et de désinfectants

– Appeler les commissaires régionaux à intensifier les visites périodiques aux établissements en question, en coordination avec les autorités régionales et locales et à prendre les sanctions nécessaires en cas de non respect de ces mesures.

Le Centre national de médecine du sport a de son côté organisé des séances de sensibilisation et effectué 1708 tests rapides au profit des sportifs qui se sont révélés négatifs en juin 2020 avant la décision de reprendre les activités sportives. Il a également assuré le suivi du déconfinement progressif et contribué à l’élaboration du guide relatif aux fédérations sportives.

Le ministre a par ailleurs présenté le bilan des sportifs positifs au coronavirus dont le nombre s’est élevé à 127 cas sur 180 000 sportifs licenciés, rappelant la décision de suspendre toutes les finales et toutes les activités sportives jusqu’au 24 octobre 2020, exceptée la finale du volley-ball.