A 500 jours des Jeux, Paris 2024, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, le réseau diplomatique et les territoires d’Outre-mer labellisés « Terre de Jeux 2024 » invitent le monde à célébrer le sport en organisant le « Relais autour du monde » sur les cinq continents pendant 24h.

Le 14 mars 2023, à 500 jours du début des Jeux Olympiques de Paris 2024, Paris 2024 et le ministère de l’Europe et des affaires étrangères organisent un relais sportif de 24 heures qui traversera les cinq continents, l’ensemble des fuseaux horaires de la planète et impliquera le grand public comme le monde du sport à travers la mobilisation des ambassades de France à l’étranger et les départements, régions et collectivités d’Outre-mer (DROM-COM) labellisés « Terre de Jeux 2024 ».

Il s’agit d’un événement sans précédent qui démontre la capacité unique du sport à rassembler grâce à l’énergie des Jeux olympiques et paralympiques.

Le Relais autour du monde, 24 heures de sport sans interruption à travers les cinq continents

Après le succès de la première édition du relais organisé en 2022, qui avait rassemblé plus de 44 postes diplomatiques et territoires d’Outre-Mer et plus de 8 000 participants, la deuxième édition du relais traversera plus de 116 pays et territoires d’Outre-Mer grâce à la mobilisation des ambassades de France et des DROM-COM labellisés « Terre de Jeux 2024 ». Un total de 128 ambassades, consulats, représentations permanentes de la France et DROM-COM labellisés Terre de Jeux 2024 prendront part à ce relais en organisant des événements sportifs d’une heure, de 9h à 10h heure locale, et en mettant à l’honneur des sports et des athlètes de chaque pays. Le relais débutera sa course en Nouvelle-Zélande, puis traversera l’Océanie, l’Asie, l’Europe, l’Afrique et l’Amérique, avant de prendre fin dans le Pacifique, en Polynésie française.

Tout au long de la journée, chacun organisera un événement sportif d’une heure, à partir 9h heure locale. Une fois cet événement terminé, il passera le relais aux ambassades et DROM-COM du fuseau horaire suivant, schéma qui se reproduira chaque heure pendant 24 heures. Le passage de relais sera organisé et matérialisé sur les réseaux sociaux afin de suivre le parcours dans son intégralité. En marge du relais, divers événements (expositions, animations sportives, points presse, table rondes…) seront organisés par les participants pour mettre en avant, aux quatre coins du globe, l’approche des Jeux de Paris 2024.

Des initiatives sportives et solidaires qui « ouvrent grand les Jeux »

Les ambassades de France labellisées « Terre de Jeux 2024 » attendent plusieurs dizaines de milliers de participantes et participants. Plus d’une centaine d’athlètes prendront part à ce Relais autour du monde et une quarantaine de sports seront mis en exergue (cricket, taekwondo, stand-up paddle, skateboard, pétanque, saut en longueur, lancer de disque et javelot, para athlétisme, para badminton…).

Par exemple, -Ellen Keane, nageuse paralympique médaillée d’or aux Jeux de Tokyo 2020 et de bronze aux Jeux de Rio 2016, et Kelly Harrington, championne olympique de boxe aux Jeux de Tokyo 2020 seront attendues en Irlande ; en Tunisie, Oussama Mellouli, nageur et athlète tunisien le plus titré de l’histoire des Jeux Olympiques avec deux médailles d’or et une médaille de bronze, participera au relais ; en Italie, Jean Patry, volleyeur français médaillé olympique à Tokyo 2020 prendra part à l’événement ; en Argentine, l’ambassade pourra compter sur Paula Pareto, médaillée de bronze argentine de judo aux Jeux de Rio 2016.

Les actions menées dans chacun des pays et territoires concernés seront par ailleurs d’une grande diversité.

Ainsi, le Consulat général de France à Brisbane (future ville hôte des Jeux en 2032), organisera un évènement au cours duquel un bateau d’aviron de 8 places, avec des athlètes à son bord, s’élancera le long du fleuve de Brisbane et parcourra la ville.

A Hong-Kong, après une course de 5 km dans les rues de la ville et devant sa skyline, les coureurs franchiront la ligne d’arrivée à bord d’un bateau dragon.

En Turquie, quelques semaines après les terribles tremblements de terre, l’Ambassade de France organisera une course solidaire et donnera lieu à un passage de relais virtuel entre Ankara et Istanbul.

En Irlande, une course de skateboard et de vélo partira du centre de Dublin, et se finira au phare de Poolberg, situé à l’extrémité de la plus longue digue d’Europe. La veille, le 13 mars au soir, le pont Samuel Beckett aura été illuminé aux couleurs de la France.

Au Maroc, le relais sera lancé par une marche à dos de chameaux dans le désert du Haut-Atlas effectuée par des artistes et chercheurs de la caravane scientifique et culturelle Kafila, et se poursuivra dans la medina d’Oujda, au nord du pays.

A Dakar, au Sénégal, l’Ambassadeur de France lancera le départ du relais à vélo. Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 prendra le relais avec des ateliers sportifs.

A Sainte-Lucie, dans les Caraïbes, 35 personnes réaliseront l’ascension du gros piton, au bord de la mer, offrant une vue panoramique sur l’île.

Aux Etats-Unis, le Lycée français de San Francisco, organisera une course de relais sur le mythique Golden Gate Bridge.

La Polynésie française – collectivité hôte des Jeux de Paris 2024 – clôturera la journée avec une course jusqu’à la vague mythique de Teahupo’o, site qui accueillera les épreuves de surf des Jeux Olympiques de Paris 2024.

A Paris, de 9h à 10h, un groupe d’une quarantaine de personnes courra le long de la Seine, en écho à la cérémonie d’ouverture des Jeux qui se tiendra sur la Seine dans 500 jours. Amélie Oudea-Castera, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques donnera le coup d’envoi à 9h depuis le ministère, dans le XIIIème arrondissement. A l’issue de la course, le relais sera réceptionné au Quai d’Orsay et transmis aux ambassades de France au Sénégal et en Irlande.

Tony Estanguet, Président de Paris 2024 : « Dans 500 jours, Paris et la France accueilleront le monde. Et avec le Relais autour du monde, pendant vingt-quatre heures non-stop, c’est le monde entier qui célèbre le sport ! Pour cette deuxième édition du Relais, dans le cadre du programme Terre de Jeux 2024, nous remercions tous les territoires et ambassades mobilisés. Avec 116 pays et territoires d’Outre-Mer traversés, 20 000 participantes et participants, le Relais prend encore de l’ampleur. Il met en valeur le rôle du sport, qui nous invite à coopérer, à partager, à nous dépasser, ensemble. Aujourd’hui, cette ambition se décline partout sur la planète, grâce au Relais et à ses ambassadrices et ambassadeurs ! »

Samuel Ducroquet, Ambassadeur pour le sport, ministère de l’Europe et des Affaires étrangères : « Le relais autour du monde porte un message aussi symbolique qu’ambitieux. Il témoigne en effet de la capacité des Jeux de Paris 2024 à fédérer, grâce à notre réseau diplomatique, nos communautés à l’étranger ainsi que nos partenaires aux quatre coins du monde. Le 14 mars, la mobilisation de nos ambassades et consulats illustrera la détermination du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères à faire résonner les Jeux olympiques et paralympiques bien au-delà de nos frontières nationales, tout en plaçant au cœur de leurs initiatives les valeurs de solidarité, d’égalité, d’inclusion ».

