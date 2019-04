La Tunisie recevra le flambeau de la manifestation “Tunis capitale de la jeunesse arabe pour 2019”, à l’occasion de la 42e session du conseil des ministres de la jeunesse et des sports arabes, organisés du 21 au 24 avril au siège de la Ligue Arabe, au Caire.

A cet effet, la ministre de la jeunesse et des sports, Sonia Ben Cheikh, effectuera une visite de travail en Egypte à l’occasion de la 42e session du conseil des ministres de la jeunesse et des sports, et de la 62e session de son bureau exécutif.

Elle recevra le flambeau de la manifestation “Tunis capitale de la jeunesse arabe 2019”, dont le coup d’envoi sera donné en juin prochain et s’étalera sur toute l’année avec la participation de près de 3000 jeunes arabes.

La manifestation prévoit plusieurs programmes et activités axées principalement sur la citoyenneté, le volontariat, le leadership, la sécurité routière, ainsi que sur l’information destinée aux jeunes, les nouvelles technologies et l’empowerment économique et social des jeunes.