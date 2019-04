Les derniers développements en Libye et les moyens pour mettre fin à l’escalade militaire et à reprendre le processus politique ont été au centre d’une réunion, jeudi 18 avril à Tunis, entre le ministre tunisien des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, et le président du Conseil supérieur de l’Etat libyen, Khaled Mechri.

Jhinaoui a insisté sur l’arrêt immédiat des combats en cours dans plusieurs régions libyennes et aux alentours de la capitale Tripoli.

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères, Jhinaoui a appelé les factions libyennes à faire preuve de retenue, en plaçant l’intérêt de la Libye au dessus de toute autre considération.

Il a souligné l’importance pour les Libyens de reconnaître qu’il n’existe d’autre choix que la solution politique qui passe, obligatoirement, par un processus de négociation entre Libyens, sous l’égide des Nations unies et loin de toute ingérence étrangère.

La stabilité en Libye est une question vitale pour la Tunisie et la région en générale, a-t-il soutenu, rappelant l’initiative tripartite sur la Libye.

De son côté, Khaled Mechri a salué le soutien constant apporté par la Tunisie au peuple libyen ainsi que les efforts déployés au niveau bilatéral et multilatéral pour une solution pacifique à la crise libyenne.