Des indépendants et des activistes de la société civile ont annoncé, mercredi 17 avril, dans le cadre de cinq initiatives citoyennes, la création de l'”Union nationale des indépendants”, dans la perspective de participer aux prochaines élections législatives et présidentielle sous le slogan “Notre force est dans notre union”.

Lors d’une conférence de presse tenue à Tunis, Moez Bouraoui a laissé entendre que les indépendants qui ont fait leurs preuves lors des dernières élections municipales en raflant 44 % des sièges des conseils municipaux “espèrent que leur Union pourra constituer une vraie alternative aux partis au pouvoir, lesquels ont montré leur échec et leur faiblesse depuis les élections de 2014”.

“Les chances des indépendants pour gagner les prochaines élections sont réelles, ils représentent une vraie alternative pour tous les Tunisiens qui ont perdu confiance dans les partis. Il est temps pour ces derniers de prendre une pause”, a-t-il déclaré.

Moez Bouraoui a fait savoir que le premier congrès de la nouvelle coalition se tiendra dimanche prochain à Siliana, s’ensuivra un deuxième à Sidi Bouzid, avec pour objectif de regagner la confiance des citoyens par le travail de terrain et les rencontres directes.

De son côté, l’universitaire et expert économique, Mohamed Ennouri, a indiqué que la priorité de l’Union sera de promouvoir l’économie tunisienne, de créer les richesses et de l’emploi. “C’est une initiative qui vise à rationaliser les volontés individuelles pour entrer de plein pied dans les prochaines élections et barrer la route aux imposteurs”, a-t-il assuré.

L’Union nationale des indépendants, a-t-il a jouté, a préparé un programme spécial et un plan de travail dans ce sens, ainsi qu’une équipe dirigeante capable de gouverner le pays en cas de victoire avec une large majorité dans les prochaines élections législatives.

En ce qui concerne la participation aux prochaines échéances électorales, Moez Bouraoui a précisé que l’Union est concernée par les prochaines élections législatives et présidentielle et y “participera même si elle n’a pas de candidat pour l’instant”.

“Personne ne nous soutient financièrement pour le moment et nous espérons un réel appui en tant qu’indépendants, cependant nous ne sommes pas corruptibles. Il existe en Tunisie des hommes d’affaires patriotes qui veulent vraiment appuyer financièrement les indépendants”.

Les cinq initiatives citoyennes sont: “Fekra” (Idée), “Qadiroun” (Nous sommes capables), “Nejmet Tounes” (l’Etoile de Tunis), “Yahia Echaab” (Vive le peuple) et “Tounes laaziza” (Notre chère Tunisie).