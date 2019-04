Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu, mercredi 17 avril, au Palais de Carthage, Ahmed Miitig, vice-Premier ministre du gouvernement d’union nationale de Libye.

L’entretien a porté sur “le développement de la situation en Libye et ses conséquences sur le peuple libyen et sur la Tunisie et les pays du voisinage”.

Le chef de l’Etat et son invité ont également discuté des efforts déployés pour arrêter les opérations militaires et ouvrir la voie au dialogue et aux négociations entre les différentes factions libyennes, sous le parrainage des Nations unies, indique la présidence de la République.

Caïd Essebsi a, à cette occasion, réaffirmé “la position de la Tunisie qui appelle à éviter l’escalade militaire et à mettre fin à l’effusion de sang en Libye”, soulignant l’impératif pour tous les intervenants de faire prévaloir l’intérêt du pays sur toute autre considération et à adopter le dialogue et le consensus pour surmonter les conflits.

“La solution à la crise libyenne doit être politique et interlibyenne, et ce sous l’égide des Nations Unies”, a-t-il insisté.