L’Agence Tunisienne de Coopération Technique (ATCT) a enregistré une évolution de 42,2% du nombre des recrutements à l’étranger réalisés au 31 mars 2019, soit 721 recrutés tunisiens contre 507 en 2018.

Les emplois à l’étranger ont touché le domaine l’éducation et de l’enseignement avec 236 cadres enseignants soit 32,7% des placements réalisés, suivi du domaine de la santé avec 106 cadres de la santé, et de l’administration avec 29 recrutés.

Le Qatar occupe la première position en matière de recrutement des compétences tunisiennes avec 187 coopérants, ensuite l’Arabie Saoudite avec 182 recrutés. Ainsi les pays du Moyens Orient sont les premiers bénéficiaires avec 421 recrutés soit 58,3%. Viennent ensuite les pays européens avec 142 coopérants dont en tête, la France avec 88 recrutés puis l’Allemagne avec 32 recrutés, suivis par les pays de l’Afrique avec 71 recrutés, et enfin l’Amérique avec 60 recrutés dont le Canada avec 52 recrutés.

En effet 71 commissions de recrutement se sont déplacées à l’ATCT pour effectuer des entretiens face à face avec les candidats tunisiens et prendre connaissance des ressources humaines disponibles. Ainsi l’ATCT a accueilli 33 délégations du l’Arabie saoudite, 09 recruteurs du Koweït, 07 employeurs de l’Emirats arabes unis et du canada, 04 délégations du sultanat d’Oman et du Qatar, 02 recruteurs du Bahreïn et une commission de la France, du Kongo et d’hollande.

L’َAgence a traité 73 offres de recrutements dans différentes spécialités Par ailleurs, dans le cadre de la coopération bilatérale et triangulaire, l’ATCT a envoyé 16 experts et consultants tunisiens pour effectuer des missions d’assistance technique dans les domaines de l’éducation et l’enseignement, l’agriculture et la pêche, le génie civile, et la psychologie ceci en collaboration avec les partenaires internationaux tels que la SCET Tunisie, l’OADA, et la BID. L’Agence a organisé 01 session de formation en collaboration avec la BID, pour le renforcement des capacités de 36 cadres du Tchad pour l’enseignement de langue arabe.

L’Agence Tunisienne de Coopération Technique a participé aussi à la 2ème Conférence de haut niveau des Nations unies sur la coopération Sud-Sud (BAPA+40), qui s’est tenue en Argentine. Cette conférence vise à :

– élaborer le bilan des réalisations des quarante ans qui se sont écoulés depuis l’adoption du Plan d’action de Buenos Aires pour la promotion et la mise en œuvre de la coopération technique entre les pays en développement signé en 1978 par 138 pays.

– échanger les bonnes pratiques en matière de coopération Sud -Sud et coopération triangulaire

– aborder les nouveaux défis et opportunités pour atteindre les objectifs du développement durable à l’horizon 2030.

Il est à noter que le nombre total des coopérants exerçant à l’étranger s’élève à 18984 coopérants et experts tunisiens au 31 mars 2019 soit une évolution de 6% par rapport à mars 2018.