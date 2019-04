La Tunisie va prochainement soumettre à l’Organisation des Nations unies (ONU) une proposition sur l’inclusion de la violence politique basée sur la discrimination de sexe dans les textes internationaux.

Le ministre auprès du chef du gouvernement, chargé des Relations avec les Instances constitutionnelles, la Société civile et des Droits de l’Homme, Mohamed Mahfoudh, s’est entretenu le 16 avril 2019 avec Turkia Ben Khedher et Anwar Mansri, respectivement vice-présidente et membre fondateur de la Ligue des électrices tunisiennes (LET).

La rencontre a porté sur la nécessité d’”inclure la violence politique, basée sur la discrimination de sexe, dans les textes internationaux et l’intention de la Tunisie de soumettre cette initiative aux Nations unies, surtout après l’adoption de la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes”.

L’entretien a également permis de souligner l’importance du renforcement du partenariat avec les composantes de la société civile pour sensibiliser sur la question de la participation citoyenne dans le processus électoral et l’examen des moyens de coopération avec la LET dans les domaines relatifs à l’exercice du droit de vote par les femmes.