La Ligue des instances publiques indépendantes estime nécessaire d’immuniser le processus démocratique et protéger les instances indépendantes de toute tentative d’infiltration et de dévalorisation.

Dans une déclaration publiée mercredi 9 décembre, la Ligue dénonce l’élargissement du spectre de la violence verbale, symbolique et physique, à l’encontre de la femme, allusion aux incidents survenus récemment au Parlement.

Elle exprime également sa totale solidarité avec la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, saluant sa détermination à appliquer la loi dans la neutralité, malgré les pressions et les “sérieuses” menaces ayant ciblé son président et ses membres.

La Ligue insiste sur l’importance de défense l’unité nationale et de lutter contre toute tentative de saper l’expérience démocratique en Tunisie.

La Ligue souligne, également, la nécessité de poursuivre tous ceux qui nuisent aux droits de la collectivité nationale et à l’Etat tunisien.

Elle exhorte toutes les forces vives à assumer leur responsabilité historique dans la réussite du processus transitionnel, affirmant son attachement à l’Etat de droit et des institutions et son souci de contribuer, activement, à l’instauration de la société de droit et de citoyenneté.