“La Tunisie est sur la bonne voie de la démocratie; c’est une expérience unique en son genre, de l’avis même de plusieurs chefs d’Etat dont le président français, Emmanuel Macron, qui a salué aujourd’hui le modèle tunisien”, a souligné mardi à Paris, le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed.

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge de sa participation les 11 et 12 novembre courant au Forum international de Paris sur la Paix, Chahed a mis l’accent sur l’importance de préserver et de promouvoir cette image positive de la Tunisie à travers la participation aux grands événements qui réunissent des décideurs mondiaux. Le but étant de mieux faire connaitre cette expérience réussie et de mobiliser le soutien international, a-t-il fait valoir.

“Les Tunisiens viennent d’élire librement le nouveau président de la République et un nouveau parlement dans un contexte difficile au niveau régional”, a-t-il dit.

Youssef Chahed a indiqué qu’en marge de sa visite en France, il a rencontré le président de la République française Emmanuel Macron et lui a remis un message d’amitié du chef de l’Etat, Kaïs Saïed. Le message porte sur la promotion des relations de partenariat entre la Tunisie et la France notamment dans les domaines de l’économie, de l’investissement et de la création d’emplois dans le cadre d’une vision prospective qui tient compte des intérêts des deux pays.

Après avoir pris part à la cérémonie d’ouverture du Forum international sur la paix et à un panel sur les perspectives des jeunes sur le multilatéralisme, le chef du gouvernement s’est rendu au siège de l’UNESCO, où il a rencontré le Premier ministre maltais et la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay.