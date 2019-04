63 équipes de différentes régions de la Tunisie se sont qualifiées pour la demi-finale du concours Bloommasters initié par la Fondation BIAT en partenariat avec le MIT Entreprise Forum Pan Arab.

Le concours, qui est à sa 3ème édition, a pour but de récompenser et promouvoir les start-up tunisiennes innovantes, les entreprises sociales et les porteurs d’idées.

10 équipes lauréates seront désignées lors de la finale qui se déroulera le 29 juin 2019 et gagneront des prix allant de 10 mille à 100 mille dinars, pour un total de 400 mille dinars. Pour la troisième année consécutive, le concours Bloommasters connaît un grand afflux avec une participation de plus de 1 200 équipes d’entrepreneurs et de porteurs d’idées. Sur ce total, 280 participants ont finalisé leurs candidatures dans les trois catégories proposées par le concours, à savoir : Idées, Startups et Entrepreneuriat social.

Pour cette troisième édition du concours, le premier tour de jury a sélectionné 63 équipes demi-finalistes marquées par une représentativité régionale de startups et entreprise sociales venant de : Monastir, Gabès, Sousse, Sfax, Nabeul, Médenine, Grand Tunis, Bizerte, Béja, Sidi Bouzid, Kairouan, Zaghouan et Jendouba.

Les projets soumis touchent plusieurs secteurs d’activité, dont les plus importants sont liés aux industries créatives et culturelles, aux technologies numériques, mais également à l’innovation technologique en agriculture (Agritech), aux technologies éducatives, financières, ainsi qu’à l’énergie et services environnementaux, aux industries de la santé et du transport …

Les 63 équipes sélectionnées bénéficieront d’un accompagnement, d’un coaching, d’une formation « pre-bootcamp », de séances de mentorat, d’une exposition médiatique et des possibilités de réseautage avec des investisseurs du réseau de la BIAT.

Au terme d’un deuxième et d’un troisième tour de jury d’experts du réseau du MITEF, de la Fondation BIAT et de la BIAT, 10 équipes lauréates se partageront une dotation de 400 mille dinars. Le lauréat de chaque catégorie participera à la 13ème édition du MIT Enterprise Forum Arab Startup Competition et sera éligible au « Silicon Valley Program » du MIT Enterprise Forum Pan Arab, à l’image de Maher Khlifi avec son entreprise sociale A7mini.

Lors de la 2ème édition de Bloommasters, en 2018, il avait remporté le premier prix de 100 mille dinars, son projet a été adopté par le gouvernement tunisien en 2019 pour devenir un programme national pour la généralisation de la couverture sociale des femmes rurales. Il a aussi gagné l’accès au concours Arab Start Up Competition de cette année au Liban. Il y a remporté le prix de 10 mille USD ainsi qu’une grande visibilité médiatique régionale, et a bénéficié d’un accès à un écosystème entrepreneurial régional.

La liste des 63 équipes demi-finalistes du concours de l’entrepreneuriat Bloommasters est disponible sur le site Web : www.fondationbiat.org.tn

A propos de la Fondation BIAT pour la jeunesse

Créée en mars 2014, la Fondation BIAT accompagne la jeunesse tunisienne afin de réduire les inégalités sociales, de soutenir la création et la diversité culturelle, à travers trois axes principaux : l’éducation, la culture et la promotion de l’entrepreneuriat. La Fondation BIAT est une traduction concrète et pérenne de l’engagement citoyen et de la démarche de responsabilité sociale de la BIAT.

http://www.fondationbiat.org.tn/

A propos du MIT Enterprise Forum Pan Arab

MIT Enterprise Forum (MITEF) Pan Arab fait partie d’un réseau mondial de chapitres consacrés à la promotion de l’entreprenariat et de l’innovation dans le monde entier.

Il a pour missions d’informer, connecter et accompagner les entrepreneurs en technologie à leurs débuts, ce qui leur permet de transformer rapidement des idées en entreprises en pleine mutation.

Fondé en 2005 dans le but de promouvoir et d’enrichir l’écosystème de l’entrepreneuriat dans le monde arabe, l’objectif est de célébrer et de soutenir tous les startups et entrepreneurs potentiels de la région panarabe par le biais de divers programmes.

https://mitefarab.org/