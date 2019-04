A l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, le 26 avril 2019, et de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, le 23 avril 2019, l’Organisme tunisien des droits d’auteur et des droits voisins (OTDAV) organise un concert de musique le 22 avril à partir de 19H00 au Théâtre des régions à la Cité de la culture avec la participation des deux artistes tunisiennes Mehrzia Touil et Rakia Naceur. La soirée sera marquée par des hommages à une pléiade d’artistes et d’auteurs tunisiens.

A l’occasion de ces célébrations, sera publié prochainement le premier numéro de la revue tunisienne des droits d’auteurs spécialisée dans toutes les questions liées à ce domaine. La revue vise à sensibiliser davantage quand à l’importance de la préservation des droits d’auteurs et à l’ancrage de cette culture auprès de toutes les parties concernées notamment les auteurs.

Le programme de la célébration de ces deux journées comporte une série d’activités, dont des conférences et des ateliers dans les différentes régions du pays.