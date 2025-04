La Tunisie célèbre cette semaine, à l’instar de la communauté internationale, la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, fêtée le 26 avril de chaque année et qui est placée cette année sous le slogan “La propriété intellectuelle et la musique : au rythme de la propriété intellectuelle”.

Dans un communiqué publié dimanche matin, l’Organisme tunisien des Droits d’Auteur et des Droits voisins (OTDAV) a mentionné que la célébration de cette Journée, lancée en 2000, est une occasion de mettre en lumière l’importance de la protection des droits des créateurs dans le monde entier.

L’OTDAV a indiqué que le thème choisi cette année par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) vise “à mettre en lumière la manière dont la créativité et l’innovation, soutenues par les droits de propriété intellectuelle, permettent de maintenir une scène musicale dynamique qui profite à toutes et à tous, partout dans le monde. Cette année, la Journée mondiale de la propriété intellectuelle invite à réfléchir à la façon dont les droits de propriété intellectuelle et les politiques en matière d’innovation permettent aux créateurs, aux innovateurs et aux entrepreneurs d’apporter des idées nouvelles dans l’industrie musicale, tout en protégeant le travail des auteurs, des compositeurs, des interprètes et de toutes les personnes qui façonnent la musique qui nous fait vibrer”.

Le développement des plateformes numériques a ouvert aujourd’hui de nouvelles opportunités pour les jeunes artistes et musiciens, leur permettant de partager leurs œuvres avec le public d’une manière plus rapide et plus judicieuse, face à de nombreux défis liés notamment à la violation des droits d’auteur et l’exploitation illégale sur ces plateformes.

Dans son communiqué, l’OTDAV a affirmé que les droits de propriété intellectuelle constituent une arme juridique pour protéger la musique et les créateurs, en offrant d’importants outils légaux afin de protéger les œuvres musicales contre l’usage non autorisé et d’encourager les investissements dans la création, la production et la distribution de contenus protégés par les droits de propriété littéraire et artistique.