Selon un rapport publié, le 2 décembre 2024, par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi) le nombre de demandes de brevets à l’échelle mondiale a franchi le cap symbolique des 5 millions.

Sur ce total,210 404 émanent du continent africain, soit 4,20%. Par pays, c’est l’Afrique du sud qui réalise la meilleure performance avec 151.921 brevets enregistrés. Elle est suivie, de loin par le Maroc avec 22.579 brevets, l’Egypte avec 16.594, la Tunisie avec 10.240 et et le Kenya avec 4.407.

Ensemble, note le rapport, ces cinq nations africaines concentrent 97,78% des 210.404 demandes de brevets africains enregistrées au 9 décembre 2024 auprès du système du PCT (Traité de coopération en matière de brevets) géré par l’Ompi.

Commentaire de l’Ompi : bien que ce chiffre 210 404, soit modeste, il est en pleine progression. Cela témoigne des efforts africains dans l’innovation technologique mondiale.

Le reste des demandes du continent, soit 4.662, représentant seulement 2,22%, ont été déposées via l’Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (Aripo).

Cette organisation intergouvernementale, basée au Zimbabwe, a pour mission de promouvoir et d’administrer un système de protection des droits de propriété intellectuelle à l’échelle régionale. Concrètement, cette organisation intergouvernementale permet aux Etats membres n’ayant pas les ressources et l’expertise suffisantes de déposer leurs demandes de brevets directement auprès de l’Ompi. Celle-ci se charge alors d’instruire les dossiers et de délivrer des titres de propriété intellectuelle valables sur l’ensemble des territoires des pays adhérents, explique l’Ompi.

ABS