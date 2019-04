Les investissements agricoles approuvés durant les deux premiers mois de l’année 2019, ont chuté vertigineusement à 9,6 MD, contre 77,1 MD pour la même période de 2018, d’après les dernières statistiques publiées par l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA).

L’agence a expliqué cette baisse des investissements approuvés, en-dessous du niveau habituel, par la création d’une nouvelle structure de comités d’attribution de subventions, en 2019, conformément aux dispositions de la nouvelle loi sur l’investissement… Bien que le comité au niveau national ait commencé à fonctionner, le travail des comités au niveau régional, a connu certain retard et l’application intégrale des procédures se fera à partir d’avril 2019. Ainsi, les comités ne se sont pas suffisamment réunis au cours du premier trimestre, puisque 5 comités seulement, l’ont fait, dans les gouvernorats de Siliana, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid et Medenine.

Ces investissements approuvés bénéficieront de primes d’une valeur de 4 MD, représentant 41,7 % de la structure de financement des projets.

S’agissant des investissements déclarés à fin février 2019, ils ont atteint 1299 opérations d’investissement pour une valeur de 201,5 MD, contre 1811 opérations d’investissement de 270,8 MD pendant la même période de 2018.