Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) organise, du 11 au 13 avril 2019, à travers sa représentation à Dubaï (Emirats arabes unis), une exposition des produits tunisiens à l’espace Association de commerce coopératif à Sharjah (ASCCS).

Cette manifestation vise à mieux faire connaître les divers produits tunisiens sur le marché Emirati qui constitue une destination prometteuse pour les productions nationales, notamment celles agricoles et agroalimentaires.

La plateforme d’exposition aménagée au sein de cet espace commercial comporte différents produits alimentaires de plus de 35 sociétés tunisiennes, tels que l’huile d’olive, les dattes, les tomates, les pâtes alimentaires et les conserves (thon, sardines, tomate, harisssa) ainsi que des friandises, biscuits, chocolats, cakes, “malsouka” , chips et autres.

Des séances de dégustation des produits tunisiens exposés sont programmées tout au long de la période de l’exposition, outre la présentation de mets tunisiens préparés par un chef cuisinier tunisien résidant au Emirats.

Des rabais sur les produits tunisiens exposés sont proposés.

Une visite en Tunisie sera programmée au profit des représentants de cet espace commercial (ACCS). Ils s’entretiendront, à cette occasion, avec les professionnels des différentes sociétés tunisiennes opérant dans le secteur des industries agroalimentaires pour étudier les opportunités de leur écoulement dans cet espace.