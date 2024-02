La 3ème édition des rencontres professionnelles tuniso-africaines (Tunisia Africa Business Meetings) se tiendra, les 2 et 3 juillet 2024, à l’initiative du Centre de promotion des exportations et en coopération avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), a indiqué le PDG du CEPEX Mourad Ben Hassine lors d’une conférence de presse tenue mardi à Tunis.

S’inscrivant dans le cadre de l’appui des exportations vers les pays d’Afrique subsaharienne, cet événement vise à renforcer l’orientation des entreprises tunisiennes exportatrices vers les marchés africains et à œuvrer à mieux promouvoir les échanges commerciaux avec les pays d’Afrique subsaharienne.

Durant cette édition, près de 2000 rencontres d’affaires seront organisées, avec la participation de 300 entreprises tunisiennes exportatrices (contre une participation de 200 durant la précédente édition) et 150 entreprises africaines (contre 80 au cours de la 3ème édition), venant de 25 Etats africains, a précisé Ben Hassine.

Ces entreprises opèrent dans neuf secteurs porteurs, à savoir les industries agroalimentaires, la construction, les industries mécaniques et électriques, le textile habillement, l’industrie pharmaceutique, les travaux publics, les services de santé, l’éducation, la formation et le secteur des technologies de l’information.

De son côté, Lisa Menucha, Cheffe de projet de promotion des activités d’exportation vers de nouveaux marchés de l’Afrique subsaharienne (PEMA II) à la GIZ, a mis l’accent sur la réussite de l’édition 2022, en se référant à une évaluation menée auprès des participants.

Selon cette évaluation, 67% des entreprises africaines par rapport à 84 entreprises ont signé des contrats d’affaires avec des entreprises tunisiennes, a-t-elle fait savoir

Le Cepex programme l’organisation de 74 activités promotionnelles durant l’année 2024

S’agissant de l’agenda export 2024 du CEPEX, Ben Hassine a souligné l’organisation de 74 activités promotionnelles, réparties entre l’organisation des participations tunisiennes aux salons et aux foires à l’étranger, les délégations d’hommes d’affaires et les rencontres professionnelles, ainsi que les missions de prospection et les visites des importateurs en Tunisie.

Ainsi, le programme de 2024 comporte l’organisation de 29 manifestations commerciales à l’étranger et 45 opérations promotionnelles vers les marchés extérieurs.

Il est prévu que le total des opérations promotionnelles pour cette année enregistre la participation de 560 entreprises ciblant 25 marchés, répartis entre l’Afrique (9), les pays arabes (7) et l’Europe (8).

Six nouvelles destinations seront introduites au cours de l‘année 2024, à savoir le sultanat d’Oman, le Burkina Faso, l’Ouganda, la Guinée, le Sénégal et le Canada.

Durant l’année 2023, les recettes d’exportation des marchandises ont atteint près de 62 milliards de dinars, soit une hausse de 4,5 milliards de dinars (7,9%) par rapport à 2022.

La hausse des recettes des exportations des marchandises, avec un rythme plus accéléré que les importations, a permis de réduire le déficit commercial de 8,1 milliards de dinars, pour atteindre 17 milliards de dinars en 2023 et d’améliorer le taux de couverture des importations par les exportations, de 8,9%.

Les recettes des exportations du reste des secteurs d’exportation, hors recettes provenant des secteurs de l’énergie et des huiles lubrifiantes, ainsi que celui des mines, de phosphate et ses dérives, ont augmenté de 12,5% pour atteindre 55,6 milliards de dinars.