Les amateurs de Tango et de musique argentine auront rendez-vous dans la soirée du mercredi 21 février 2024 (19h30) à l’auditorium de l’Institut français de Tunisie (IFT) avec un concert de musique populaire présenté par le duo Gise Stival (chant et bandonéon) et Andres Guzmán (chant et guitare), qui se produiront pour la première fois en Tunisie.

Organisée en partenariat avec l’ambassade d’Argentine en Tunisie, la soirée se veut une découverte musicale populaire argentine avec au programme un répertoire qui comprend à la fois des œuvres classiques et des compositions contemporaines abordant des genres musicaux comme le tango, folklore et musique côtière, entre autres.

Gise Stival est une chanteuse de tango argentine de renommée, dont la voix et le style sont caractérisés par la chaleur, la passion et l’élégance et se fondent merveilleusement dans le style traditionnel et chaleureux du genre Sud-Américain. Faisant partie de l’ensemble Escolaso Guitarra Tango Trío, Andres Guzmán est un des musiciens qui s’est consacré à la recherche et au renouvellement du langage de la guitare dans le tango.

Le concert est une occasion pour découvrir un spectacle esthétique original et attrayant ou les instruments s’entrelacent avec la voix de Stival pour une danse de nuances et de couleurs, dans lequel fusionnent les arrangements de cordes et les performances vocales.