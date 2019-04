La Tunisie a exprimé l’espoir d’une transition pacifique du pouvoir au Soudan, qui réponde aux aspirations légitimes du peuple soudanais pour la liberté, la démocratie et le développement.

Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, la Tunisie indique “suivre avec grand intérêt l’évolution de la situation au Soudan et exprime toute sa confiance en la capacité du peuple frère soudanais à surmonter cette étape délicate de son histoire, dans la sécurité et la stabilité”.

Elle a souligné la nécessité de respecter la volonté du peuple soudanais ainsi que ses choix et ambitions pour un avenir meilleur, réaffirmant partant des “liens fraternels et historiques solides qui unissent la Tunisie et le Soudan, l’importance de maintenir la stabilité de ce pays frère et son unité nationale”.

Jeudi, le ministre soudanais de la Défense a annoncé dans une déclaration diffusée par la télévision publique officielle “l’éradication du régime” et la garde à vue du président Omar Al-Bashir “dans un lieu sûr”.

Le ministre a également annoncé la suspension de la Constitution, la déclaration de l’état d’urgence pendant trois mois et la formation d’un conseil militaire chargé de gérer le pays pendant une période transitoire de deux ans à l’issue des élections auront lieu.

Les Forces armées soudanaises ont annoncé également un cessez-le-feu total dans tout le Soudan, avec la dissolution de l’institution présidentielle ainsi que le Conseil national des ministres tout en chargeant les vice-ministres d’expédier les affaires courantes.