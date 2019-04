Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Nabil Baffoun, a annoncé l’ouverture du centre d’appels 1814 pour les élections législatives et présidentielle 2019.

Baffoun a indiqué, mardi, que cette ligne est mise à disposition de tous ceux qui sont concernés par l’opération électorale à partir de ce mercredi, 10 avril, en concomitance avec le lancement du processus électoral à travers le démarrage de l’inscription des électeurs en Tunisie et à l’étranger.

Le centre d’appels 1814 sera un moyen de liaison entre l’ISIE, les citoyens ainsi qu’avec les composantes politiques et les candidats aux législatives et à la présidentielle, a-t-il expliqué, précisant que la ligne fera aussi office d’une ligne ouverte aux observateurs et aux médias locaux et étrangers.

Selon Baffoun, cette ligne permettra de recevoir toute sorte d’interrogations, d’observations et de plaintes et de fournir des informations sur l’avancement sur le processus électoral.

Et de préciser que le centre qui emploie actuellement 70 agents peut se contenter de 52 employés après la période des inscriptions des électeurs. Il a fait remarquer que “l’instance est un employeur national qui sollicite, en période d’élections, les services de près de 60 mille contractuels”.

Baffoun a, à cette occasion, appelé les Tunisiens à s’inscrire, regrettant que 3 millions et demi des citoyens environ, disposant du droit de voter, ne sont pas inscrits au registre électoral.

A partir de ce mercredi, 64 bureaux d’inscription seront ouverts au sein des missions diplomatiques et consulaires pour la communauté tunisienne établie à l’étranger, a-t-il ajouté.