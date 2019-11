L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) tiendra, les 16 et 17 novembre, une réunion d’évaluation du processus électoral en présence des présidents de ses 27 sections régionales.

Farouk Bouasker, membre du conseil de l’ISIE a déclaré vendredi à la TAP que des équipes de travail seront formées pour l’évaluation des différentes étapes du processus électoral à commencer par l’inscription au registre électoral, les accréditations, le scrutin, le dépouillement des bulletins de vote…

Des recommandations seront émises de la région sur ce processus. Elles serviront de document de travail interne aidant à la réforme et le développement de l’action de l’ISIE, a-t-il expliqué.

Et d’ajouter que ces recommandations constitueront le préambule du rapport général sur les élections législatives et présidentielle (septembre/octobre 2019) devant être soumis par l’ISIE aux trois présidences dans un délai de six mois de la date de tenue des élections.

Bouasker a expliqué que le rapport pourra comporter les recommandations de l’ISIE sur les méthodes de travail de l’instance et son organisation, ainsi que celles des sections régionales sur les lacunes ayant entaché les élections.

Sur l’agitation dans les rangs des agents de l’instance concernant les droits financiers (paiement des salaires), Bouasker a affirmé que l’instance s’engage à verser toutes les indemnités faisant, toutefois, observer que le nombre des agents (contractuels, et agents temporaires) et s’élève à 55 000, ce qui explique la lenteur dans le paiement des salaires.