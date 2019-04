Le Tennis club de Tunis (TCT) abrite, du 8 au 21 avril 2019, deux événements phares, en l’occurrence la 15ème édition de l’Open de Tunis et le 8e Nana Trophy.

Ces deux tournois ont fait l’objet d’une conférence de presse, samedi 6 avril à Tunis, de Brahim Ben Abid, président du TCT qui a affirmé que ces deux tournois devenus désormais, des rendez-vous incontournables de la saison tennistique en Tunisie, accueilleront le gotha national et international des joueurs et joueuses de tennis.

Il a rappelé à ce propos que ces deux tournois ont servi de tremplin, à une carrière internationale pleine de réussites aux champions tunisiens (Ons Jabeur et Mlake Jaziri) qui ne cessent de faire honneur au tennis tunisien sur la scène sportive internationale, ainsi qu’à des stars de renommée comme le Suédois Henik Sundstrom (double vainqueur des éditions de 1983 et 1984), le Français Gaël Monfils (vainqueur en 2005), ou encore l’Italien Simono Bolelli (couronné 2007 et 2014).

Brahim Ben Abid a insisté sur l’importance de tels tournois pour la promotion du tourisme Tunisien et du développement du tennis. “Nous avons prouvé de nombreuses fois que la Tunisie est en mesure de réussir les plus grands événements sportifs internationaux et c’est le meilleur moyen d’attirer les plus grands champions et de mieux faire connaitre notre pays et d’accélérer la dynamique économique du pays”, a-t-il estimé.

La réussite de ces tournois sont aussi tributaires de la participation des secteurs publics et privés ce qui contribuera à développer le tennis en Tunisie à généraliser sa pratique dans les espaces publiques, les maisons des jeunes, dans les hôtels et les stations balnéaires surtout que de nombreux touristes aiment jouer au tennis”.