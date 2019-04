Le Forum d’affaires tuniso-turc sur le thème “Coopération Tunisie-Turquie pour une intégration économique prometteuse vers l’Afrique” se tiendra le 22 avril 2019 à Istanbul (Turquie) à l’initiative de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur “FIPA Tunisia”, en partenariat avec l’ambassade de Tunisie à Ankara et le consulat général de Tunisie à Istanbul et en étroite collaboration avec le World Trade Center “WTC”.

Cet événement, précise la FIPA sur son site électronique, vise à mettre sur un piédestal les potentialités stratégiques de la Tunisie positionnant le pays en tant que Hub régional en pleine et incessante ascension, d’une part, ainsi que les possibilités d’une efficiente connexion avec la Turquie pour une meilleure desserte conjointe vers l’Afrique, d’autre part.

Le Forum réunira une pléiade d’institutionnels et d’hommes d’affaire tunisiens et jouira d’une active mobilisation des acteurs économiques turcs spécialisés dans divers secteurs prometteurs et à haute valeur ajoutée, à l’instar des composants automobile, du textile, de l’industrie agro-alimentaire et des TIC.

D’après la FIPA, cette manifestation ne manquera pas d’offrir une plateforme de contacts entre opérateurs tunisiens et turcs à travers de fructueuses rencontres bilatérales (B2B) favorisant de nouvelles perspectives de bénéfiques partenariats.