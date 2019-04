Les assises de la neuvième rencontre du Catalogue arabe unifié se sont ouvertes, mardi 2 avril au Théâtre des régions à la Cité de la culture, placée sous le patronage de Mohamed Zine El Abidine, ministre des Affaires culturelles, de la Bibliothèque Publique du Roi Abdul-Aziz en partenariat avec la Bibliothèque nationale tunisienne et la Direction de la lecture publique.

A l’ouverture de cette rencontre, marquée par la présence de Mohamed Ben Mahmoud El-Ali Ambassadeur du Royaume de l’Arabie Saoudite en Tunisie et de nombreux responsables, intellectuels et représentants des médias arabes, Nizar Ben Saad, Directeur Général du Livre a salué au nom du ministre des Affaires culturelles, les organisateurs de cet événement dont la tenue coïncide avec la célébration de Tunis, Capitale de la culture islamique et la fin du Sommet arabe de Tunis, tout en rappelant les objectifs hautement stratégiques conférés au Catalogue Arabe Unifié.

En prenant la parole, Abdelkarim Ben Abderrahmane Al Zid, Directeur général Adjoint de la Bibliothèque Publique du Roi Abdul-Aziz a exprimé toute sa considération à la Tunisie pour avoir abrité les assises de la neuvième rencontre des membres du Catalogue Arabe Unifié tout en rappelant le statut privilégié de notre pays en tant que lieu de convergence idéelle et berceau de plusieurs civilisations. Le Directeur général Adjoint de la Bibliothèque Publique du Roi Abdul-Aziz a rappelé, dans ce contexte, que le choix de Tunis comme capitale de la culture islamique est une consécration du rôle qu’elle ne cesse de jouer dans la promotion des idéaux de la paix et l’enrichissement de la civilisation humaine.

En présentant les assises de la neuvième rencontre Catalogue Arabe Unifié qui se poursuivent jusqu’au 4 avril, Abdelkarim Ben Abderrahmane Al Zid, a mis en exergue ses outils d’intervention dont la bibliothèque numérique arabe unifiée et l’initiative en faveur des créateurs arabes.

Le Catalogue Arabe Unifié, a-t-il dit, est un réservoir bibliographique ouvert à tous les pays arabes. C’est aussi un outil œuvrant à la standardisation et la normalisation du traitement des documents en langue arabe. Il s’agit aussi d’une plateforme visitée par plus d’un million d’utilisateurs par an et riche de plus de cinq mille bibliothèques appartenant à 450 organisations.

Raja Ben Slama, directrice de la Bibliothèque nationale tunisienne a pour son part exprimé sa fierté de faire part de ce grand projet de savoir qui prépare les pays arabes à s’inscrire pleinement dans les nouvelles technologies de gestion de la production éditoriale.

La Bibliothèque, a-t-elle dit, est un médiateur entre le passé, le présent et l’avenir. Elle est le vecteur de transmission des connaissances intergénérationnelle c’est pourquoi elle se doit d’être dotée des technologies les plus appropriées pour assurer cette fonction stratégique.

Raja Ben Slama a par ailleurs, réitéré l’engagement de la Bibliothèque nationale dans une vision de développement durable thème autour duquel est placée la neuvième rencontre du Catalogue Arabe Unifié.