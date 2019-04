Un accord de don du Fonds de transition pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA), d’un montant de 2,4 millions de dollars (8 millions de dinars), a été signé, mercredi 3 avril à Tunis, entre le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi et la Banque africaine de développement (BAD), en tant qu’agence d’appui à l’exécution.

Ce don qui constitue une contribution au financement du projet d’appui aux services publics pour l’emploi en Tunisie vise à promouvoir l’inclusion et l’emploi en fournissant un appui technique et des services personnalisés aux demandeurs d’emploi et aux jeunes entrepreneurs dans les régions défavorisées, précise un communiqué du ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale.

La première composante de ce projet vise à soutenir le développement et la mise en œuvre d’un modèle pilote de profilage statistique et d’une solution d’adéquation des compétences (matching) avec une cible de 68.865 d’emplois en (2022) et 11.4000 en 2022, contre 45.910 d’offres d’emploi en 2016.

Cet objectif sera atteint à travers l’introduction de l’utilisation des techniques de profilage statistique à l’ANETI (Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant), la finalisation, la validation et l’utilisation d’une classification nationale des professions et des qualifications ainsi que l’application d’une solution de mise en adéquation des compétences et des méthodes de notation des compétences des demandeurs d’emploi dans les bureaux de l’ANETI, souligne encore la même source.

La deuxième composante portera sur le renforcement des capacités du ministère de l’emploi, de l’ANETI et d’autres parties prenantes, notamment, les prestataires de services privés et publics et la société civile, afin d’améliorer la gouvernance de l’écosystème de l’entrepreneuriat.

Au cours de la cérémonie de signature, le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari, a mis en exergue l’importance de cet appui financier qui servira un des domaines prioritaires dans la politique de développement nationale, l’emploi, et qui constitue un des défis majeurs en Tunisie.

Cet accord de don a été signé par Ladhari, la directrice adjointe du bureau régional pour l’Afrique du Nord de la BAD, Yacine Fall, en présence de la ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Saïda Ounissi.