Tunisie Telecom, leader national des télécommunications en Tunisie, annonce le renforcement de son partenariat avec le leader mondial des logiciels, Microsoft ; un lien qui dure depuis une douzaine d’années.

C’est ce qu’indique un communiqué de l’opérateur, ajoutant qu’une extension du partenariat a été officialisée, vendredi 29 mars 2019, lors d’une cérémonie organisée au siège de Tunisie Telecom entre Messieurs Mohamed Fadhel Kraiem, Président-directeur général de Tunisie Telecom, et Hicham Iraqi Houssaini, Directeur général Microsoft pour les pays francophones en Afrique.

En vertu d’une nouvelle convention triennale, Microsoft va poursuivre son accompagnement de la mouvance digitale de Tunisie Telecom en matière de Cloud et de cybersécurité et en se focalisant davantage sur l’expérience-collaborateur.

En effet, Microsoft supportera massivement Tunisie Telecom sur le volet de la digitalisation pour renforcer ses systèmes back-end, améliorer l’expérience de ses collaborateurs et mettre à niveau les différentes solutions de collaboration. Le contrat couvre le besoin des utilisateurs internes de Tunisie Telecom et de sa filiale TopNet.

Monsieur Mohamed Fadhel Kraiem, Président-directeur général de Tunisie Telecom, a expliqué que le rôle que joue Tunisie Telecom en tant que leader national et régional dans le domaine de la transformation digitale implique de tisser des partenariats agiles et évolutifs permettant de livrer des services innovants aussi bien pour ses clients que pour ses partenaires et ses collaborateurs.

«Cette mouvance digitale induit nécessairement la transformation du modèle de Business ainsi que l’outillage en support à l’agilité et la résilience en réponse aux changements dynamiques du marché. C’est dans cette lignée que le partenariat entre Tunisie Telecom et Microsoft permettra une modernisation accrue des systèmes d’information, une expérience-client améliorée, cohérente, personnalisée et évolutive et une collaboration ouverte et flexible pour plus de partage, de créativité et de performance», a poursuivi M. Mohamed Fadhel Kraiem.

Fier de ce partenariat, M. Hicham Iraqi Houssaini a déclaré que «Microsoft soutient Tunisie Telecom dans son objectif visant à améliorer la collaboration ainsi que la communication de ses équipes pour un parcours client plus fluide. Par ailleurs, Microsoft entretient, depuis plus de dix ans, des relations de travail étroites avec Tunisie Telecom et souhaite les renforcer davantage.

Cet accord exprime une volonté commune de poursuivre l’accélération de la transformation digitale au sein de Tunisie Telecom. En outre, grâce à ce partenariat, l’organisation aura accès à l’ensemble de ressources logicielles nécessaires pour maintenir son infrastructure à un niveau élevé de performance et de sécurité. L’accord offre également la possibilité de combiner l’environnement IT de Tunisie Telecom avec Microsoft pour accroître son efficacité opérationnelle et réduire le Time To Market».

Il est à souligner que l’accompagnement technologique de Microsoft qui date de 2007 a permis à Tunisie Telecom d’accélérer le déploiement des fondements technologiques et des bases de son infrastructure informatique.