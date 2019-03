La ville de Tekelsa, dans le gouvernorat de Nabeul, a accueilli, dimanche 24 mars 2019, sa première bibliothèque mobile “Bibliobus” lors d’une cérémonie organisée à la municipalité de cette ville.

Cette cérémonie a été présidée par Hatem Ben Salem, ministre de l’Education, Marouane El Abassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Faycel El Ouni, directeur de Gattefossé Méditerranée, Walid Laamiri, maire de Tekelsa, et Mohamed Jibril Ziedi, président de l’association “Hendi” et fondateur de l’initiative Bibliobus.

Ce bibliobus, qui a commencé son parcours depuis la ville française Lyon et qui a traversé Marseille, est arrivé dimanche en en Tunisie.

Des milliers de kilomètres ont été parcourus par voie terrestre et maritime jusqu’au bout du lieu, pour finir entre les mains des enfants de la ville de Tekelsa, cette région rurale qui pensait souvent être défavorisée et oubliée; elle s’ouvre aujourd’hui, grâce à la lecture et surtout à l’amour pour la lecture, sur de nouveaux horizons et dépasse les limites de l’espace et du temps.

A rappeler que le bus est le fruit d’une initiative associative qui a suscité le désir de l’association “Hendi” et dont le président, Mohamed Jibril Ziedi, originaire de Tekelsa, a vécu en France il y a 47 ans pour y vivre et retrouver la nostalgie de sa ville natale, lui offre aujourd’hui un hommage important.

Cette librairie itinérante se trouve juste à côté de la municipalité de Tekelsa, pas loin du marché hebdomadaire, blanc avec de grandes fenêtres translucides de couleur verte et une pancarte indiquant une bibliothèque en lambeaux. Les enfants et les parents s’approchent, ébranlés par l’amour du savoir.

Ils se précipitent pour grimper sur les pentes du bus, les yeux brillants.

“Le bibliobus sera un point de départ pour la construction d’une nouvelle relation entre l’enfant et le livre et pour la réconciliation avec la lecture”, a déclaré Walid Laamiri.

Hatem Ben Salem, qui s’est rendu à Tekelsa pour encourager l’initiative, dira pour sa part qu'”il s’agit d’une initiative novatrice, d’autant plus que la librairie itinérante apportera le livre à l’étudiant afin qu’il adopte une nouvelle relation basée sur l’amour du livre et l’amour de la lecture”.

Le gouverneur de la Banque centrale, qui a soutenu cette initiative, déclarera que «construire l’avenir découle d’un livre, et la culture est fondamentale pour la construction des pays et de l’économie».

Quant au directeur de Gattefossé Méditerranée, il a souligné que la Fondation Gattefossé a tenu à soutenir l’idée du bibliobus a Tekelsa, une initiative qui s’inscrit dans la politique sociétale du groupe. «Les entreprises doivent prouver leurs citoyenneté par le biais des actions caritatives. Chacun avec ses propres moyens doit contribuer au développement de la société et principalement à l’éducation».

Selon Mr El Ouni, l’enfant est une valeur ajoutée et la culture est la clé de la réussite de chaque pays, et que ce bibliobus va permettre a tous les enfants de la région de Tekelsa d’avoir un livre entre les mains, de se cultiver et d’aimer la lecture. «C’est une action très noble et la participation de Gattefossé est un honneur à son sens», a-t-il ajouté.

Il est à noter que la création du groupe français Gattefossé remonte à 1888 et s’est spécialisé dans les produits dermo-cosmétiques et leur commercialisation.

Gattefossé Méditerranée a été inauguré en mai 2016 par Jacques Moyrand (président du groupe Gattefossé), Olivier Midler (directeur général), Fayçal El Aouni (directeur de la dernière-née parmi les filiales commerciales et techniques du Groupe).