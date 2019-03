Des représentants de l’URICA (Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat), de l’Union régionale tunisienne du travail (UGTT) et celle de l’agriculture et de la pêche (UTAP) à Jendouba menacent de grève générale, si le gouvernement ne répond pas à leur appel pour la tenue d’un conseil ministériel consacré à la région.

Au terme d’une réunion dans la région, ils appellent le gouvernement à tenir une réunion “urgente” avec le gouverneur de la région pour examiner le fonctionnement des administrations régionales et à prendre des “mesures exceptionnelles” concernant l’hôpital régional de Jendouba et l’élaboration d’une étude visant à drainer les eaux dans les terrains avoisinant l(Oued Medjerda.

Les représentants des trois organisations régionales ont évoqué, lors de leur conclave, le blocage des projets dans la région de Jendouba et l’absence de volonté d’avancer les travaux, ce qui nécessite, d’après eux, “la démission des responsables des dysfonctionnements de leurs fonctions”.

Ils ont insisté sur la nécessité d’exposer les problèmes de la région lors d’un conseil ministériel et d’examiner les propositions pour mettre fin à la marginalisation de la région et au retard qu’elle affiche en matière de croissance.