La Coalition de la société civile pour la défense du secteur de la santé publique appelle à l’ouverture d’un dialogue inclusif regroupant toutes les parties prenantes, pour la mise en place et l’exécution, en urgence, d’un plan opérationnel visant à sauvegarder le secteur de la santé publique.

Réforme globale…

Selon un communiqué publié jeudi 21 mars 2019 par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), la coalition estime nécessaire de fournir les conditions favorables à une réforme globale du secteur, intégrant des mesures effectives à même de “mettre un terme aux souffrances des citoyens et des professionnels et de faciliter l’accès aux services de santé”.

La coalition met l’accent sur la nécessité de réviser les programmes d’action au niveau des systèmes des services sanitaires ainsi qu’au niveau de la responsabilité dans les organes de l’Etat, afin de garantir un contrôle efficace sur les produits de consommation et sur la qualité de l’environnement, selon le communiqué.

Financement…

Il s’agit aussi d’accorder un intérêt soutenu au financement des établissements de santé publique et au recouvrement par les hôpitaux universitaires et régionaux de la totalité des impayés de la CNAM accumulés au cours de plusieurs années.

En outre, la coalition appelle à fournir des ressources additionnelles aux structures sanitaires de première ligne (dispensaires et hôpitaux locaux) et à consacrer un budget approprié au Fonds d’appui à la santé publique, après sa réactivation.

Ressources humaines…

Elle appelle également à la promotion et à la répartition équitable des ressources humaines conformément à des standards et à des priorités objectives et transparentes et à la nécessité de remplacer les personnes qui ont quitté leurs emplois.

Il importe de recourir à de nouveaux recrutements dans le secteur de la santé publique et d’opérer des révisons intégrales sur le système de rémunérations, et ce dans l’objectif d’inciter le cadre médical à exercer dans le secteur public et dans toutes les régions du pays.

Médicaments…

Concernant le dossier épineux des médicaments, la Coalition de la société civile pour la défense du secteur de la santé publique réclame la mise en place d’une formule pragmatique pour surmonter tous les obstacles financiers et organisationnels afin de rendre disponibles tous les médicaments prescrits (figurant sur la liste référentielle officielle) en quantité suffisante et dans toutes les structures de santé publique, ainsi qu’ à prendre des mesures urgentes pour une meilleure gestion des médicaments, dont le contrôle des voies de distribution des médicaments spécifiques.

Gouvernance…

Au sujet de la gouvernance, les associations recommandent d’opérer un changement au niveau de plusieurs mesures et pratiques à l’origine de la mauvaise gestion et de recrudescence de la corruption dans plusieurs secteurs à travers, notamment, l’organisation des différentes activités liées au secteur de la santé, la nomination aux postes fonctionnels, la fourniture et la maintenance des équipements, outre la question de l’activité privée complémentaire.

Liste des organisations et associations membres de la coalition signataires du communiqué :

– le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES),

– la Ligue tunisienne des droit de l’Homme,

– l’Association Tunisienne de défense du droit à la Santé (ATDS),

– l’Association tunisienne pour la défense de la santé publique et les droits de ses utilisateurs,

– l’Association tunisienne de défense des droits de l’enfant,

– l’Observatoire national des inégalités sociales de santé,

– la Ligue des électrices tunisiennes,

– l’Association Action citoyenne,

– l’Association vigilance pour la démocratie et l’Etat civique,

– l’association Nomad 08.