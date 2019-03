La Tunisie a condamné les “attentats terroristes perfides” perpétrés contre des mosquées en Nouvelle-Zélande lors de la prière du vendredi 15 mars, qui ont entraîné la mort de nombreux fidèles.

Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, la Tunisie réitère son rejet absolu du ciblage des lieux de culte et des personnes innocentes, sans distinction de nationalité ou de religion, a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a exprimé son souhait de voir les blessés se rétablir rapidement.

Il a également souligné que ce “crime odieux est un nouveau signe que le terrorisme n’a pas de couleur, pas de religion, pas de frontières morales ou géographiques”, et appelle toutes les composantes de la communauté internationale à coopérer et à mettre en place des mécanismes pour combattre toutes les formes d’extrémisme, de terrorisme, de haine et d’intolérance.

Vendredi, un homme armé a tué 49 personnes et en a blessé plus de 40 dans deux mosquées de Christchurch, la deuxième grande ville de Nouvelle-Zélande.