La Banque européenne pour le reconstruction et le développement (BERD) annonce, dans un communiqué, avoir accordé un crédit de 13 millions d’euros (un peu plus de 44 millions de dinars) à l’Arab Tunisian Lease (ATL) pour appuyer les prêts aux PME tunisiennes.

La BERD souligne que “dans un pays où l’accès au financement et aux liquidités constituent des obstacles à la croissance des entreprises privées, son prêt permettra à ATL de fournir un financement à long terme aux petites entreprises.

ATL accordera ainsi des prêts pour financer l’acquisition d’équipements, de véhicules utilitaires légers, de camions, de remorques et de biens immobiliers.

“Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle essentiel dans l’économie tunisienne. La Tunisie compte plus de 80.000 PME, qui sont à l’origine de 40% du PIB et emploient plus de la moitié de la population active. La prospérité de l’économie du pays, en plein essor, dépend fortement de celle de ses petites entreprises”.

“ATL est un prestataire majeur de services de leasing aux PME en Tunisie, qui constituent son activité principale. Avec un réseau de 12 agences implantées dans toutes les grandes villes du pays, la société a affiché des résultats financiers solides et constants au cours de ces dernières années”.

“Ce prêt contribuera à limiter les risques de change pour les petites entreprises emprunteuses dont les recettes sont en monnaie locale. Un meilleur accès des PME aux financements en monnaie locale est une priorité stratégique identifiée par le gouvernement tunisien et par la BERD”, assure le communiqué de l’institution financière.

Depuis le début de ses opérations en Tunisie en septembre 2012, la BERD a investi plus de 831 millions d’euros dans 37 projets dans le pays.