L’insecte repéré près de la frontière tuniso-libyenne dans les marécages Oum Chraket, dans la délégation de Ben Guerdane, est une libellule et non l’insecte acridien, rapporte le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche dans un communiqué publié jeudi 14 mars.

Des informations ont été rapportées dans la nuit du 13 au 14 mars 2019, selon lesquelles des essaims de criquets pèlerins ont été signalés à la frontière tuniso-libyenne dans la région de Ben Guerdane. Or, le ministère indique s’être assuré du type d’insecte après avoir dépêché une équipe du Commissariat régional au développement agricole de Médenine, jeudi dans la zone de Oum Chraket à proximité du poste des gardes frontière tuniso-libyens, pour l’observation et l’exploration, en coopération avec une équipe spécialisée du centre de protection des plantes de Sfax.

Le ministère souligne que la libellule a une taille et des ailes similaires à celles du criquet mais ne présente aucun danger pour les plantations et les cultures, au contraire, elle constitue un bon indicateur d’un environnement sain.

Il explique que la partie libyenne avait été contactée pour enquêter et vérifier les mouvements de ces insectes en Libye pendant la nuit du 13 au 14 mars 2019, laquelle a nié la présence de criquets pèlerins au cours de cette période.

Les services compétents du ministère de l’Agriculture surveillent en permanence la situation des criquets pèlerins en Tunisie et dans les pays d’Afrique du Nord-Ouest et du Sahel africain, indique le ministre, selon lequel tous les rapports font état d’une situation calme dans la région.