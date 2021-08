Le ministère tunisien de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime lance un appel à la vigilance après l’apparition de l’insecte ” Dactylopius opuntua ” à Tlemcen (au nord de l’Algérie).

Il appelle sur sa page Facebook les agriculteurs dans les différentes zones de production à surveiller les plantations de figues de barbarie et à informer immédiatement, en cas d’observation de l’un des symptômes de cet insecte présent au Maroc où il a déjà été repéré en 2014, et à informer les services régionaux et centraux de l’agriculture, en raison du danger que représente cet insecte pour la figue de barbarie, fruit très prisé en Tunisie.

La figue de barbarie joue également un rôle important dans la lutte contre la désertification et la préservation de la diversité biologique. Elle est utilisée pour la fabrication de produits thérapeutiques et cosmétiques destinés à l’exportation.

La ” Dactylopius opuntua ” endommage gravement, le figuier de Barbarie en absorbant la sève ce qui provoque l’apparition des zones jaunâtres qui s’étendent progressivement, jusqu’à la chute la plaque affectée et la mort du tronc en cas d’infection grave, d’après le ministère.