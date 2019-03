Un accord a été signé hier mardi, entre le ministère de l’éducation et l’instance nationale de lutte contre la traite des personnes portant sur la formation des cadres éducatifs et administratifs du ministère en matière des droits de l’homme et de prévention et lutte contre la traite des humains.

Selon un communiqué publié par le ministère de l’éducation, cet accord permettra aux participants de prendre connaissance des mécanismes à même d’identifier ce crime et la manière d’intervenir pour protéger les personnes ciblées et assister les victimes, tout en assurant la coordination avec les structures concernées.

Les élèves seront initiés aux principes des droits de l’homme et prendront connaissance des composantes du crime de la traite des personnes et son cadre juridique, ainsi que des mécanismes d’assistance aux victimes, notamment parmi les femmes et les enfants, y lit-on.

Cet accord a été signé par le ministre de l’éducation, Hatem Ben Salem et la présidente de l’instance nationale de lutte contre la traite des personnes, Raoudha Laabidi.