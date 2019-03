La valeur des exportations des produits de l’artisanat, dans la région de Monastir, a dépassé les 8 millions de dinars (MDT) en 2018, dont 4 MDT générés exclusivement par la fouta tunisienne, qui réalise ainsi une remarquable percée.

Ce produit authentique avait déjà enregistré 2,5 MDT d’exportation en 2017.

Au total, les exportations de produits de l’artisanat dans la région ont augmenté de 20% en 2018 par rapport à 2017, laquelle croissance a été favorisée essentiellement par la foute mais aussi par la poterie.

Ces exportations devraient se renforcer, en 2019, avec le lancement à Monastir de trois ou quatre nouvelles sociétés exportatrices.

Des efforts sont déployés pour diversifier les marchés, à l’instar de l’Amérique du Nord, des pays du Golfe et du continent africain, indique Kadhem Masmoudi, commissaire régional à l’Office national de l’artisanat, en marge de la deuxième édition de la Foire de l’artisanat du Sahel. Celle-ci se tient du 14 au 24 mars 2019, au Palais des expositions, à Sahline (gouvernorat de Monastir), en collaboration avec le Commissariat régional de l’artisanat et avec la participation de quelque 200 artisans de Tunisie, Algérie, Maroc, Inde et France.