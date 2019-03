Des autorisations préliminaires pour la production de l’énergie solaire ont été accordées, mardi 12 mars, à six sociétés tunisiennes et étrangères par le ministre de l’Industrie et des petites et moyennes entreprises, Slim Feriani.

La capacité globale de production de l’électricité en énergie photovoltaïque de ces projets est estimée à 60 mégawatts, soit une moyenne de 10 MW pour chaque projet, alors que le coût global de l’investissement sera de 125 MDT, selon Feriani.

Les appels d’offres de ces six sociétés ont été sélectionnés parmi 22 sociétés tunisiennes et étrangères, lesquelles ont présenté leurs demandes dans le cadre de l’appel d’offre lancé en mai 2018 par le ministère de l’Industrie et des petites et moyennes entreprises.

La sélection des sociétés a été réalisée par la commission mixte, qui regroupe des différents ministères et entreprises concernées, telles que la STEG et l’ANME, a-t-il noté, précisant que l’accord de la commission a été accordé dans des délais courts en vue d’accélérer le rythme de réalisation des projets des énergies renouvelables.

A cet égard la production de l’électricité à partir de l’énergie solaire aura lieu en 2020 et sera vendue en totalité et uniquement à la STEG qui vit une situation difficile à cause de la hausse des prix des hydrocarbures et du glissement du dinar.

L’accélération du rythme de la production de l’électricité à partir des énergies renouvelables réduira, d’une valeur de près de 6 milliards de dinars le déficit énergétique, qui représente le 1/3 de la valeur du déficit commercial enregistré en 2018, d’après le ministre.

Des autorisations ont été déjà, accordées par le ministère de l’Industrie à 4 sociétés tunisiennes et étrangères, pour assurer la production de 120 MW de l’énergie éolienne d’une valeur de 400 MDT.

L’octroi de ces autorisations pour la production de l’électricité à partir de l’énergie solaire et éolienne s’inscrit dans le cadre d’un programme visant à augmenter, à l’horizon de 2030, la production en électricité à partir des énergies renouvelables à 30% avec une capacité de 3.500 MW.

D’après le directeur général de l’électricité et des énergies renouvelables au ministère de l’Industrie, Belhassen Chiboub, le département lancera en avril 2019 d’autres appels d’offres pour la production d’électricité à partir de l’énergie solaire, avec une capacité de 1 MW.

Le ministère signera avec 16 investisseurs, jusqu’à octobre 2019, des contrats pour la production de 500 MW faisant remarquer que l’électricité produite sera totalement, vendue à la STEG.