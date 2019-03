La préparation du dossier de candidature de la ville de Tinja à la liste des Villes Ramsar (Convention relative aux zones humides d’importance internationale) vient d’être lancée, en coordination avec le Fonds mondial pour la nature (WWF).

L’annonce a été faite lors d’une séance de travail tenue mardi 12 mars au siège du gouvernorat de Bizerte, en présence de députés, d’élus municipaux et de représentants de WWF. Elle s’inscrit dans le sillage de la proclamation, en 2018, de Ghar El Melh “Ville Ramsar”.

Une commission de gestion locale durable du Parc national d’Ichkeul devrait être créée sur proposition de la municipalité de Tinja et ce dans le but de renforcer le rôle environnemental du pouvoir local et d’impulser l’action municipale en faveur de la promotion de cet écosystème à l’échelle nationale et internationale.

Le Parc national d’Ichkeul situé dans la délégation de Tinja est classé site Ramsar (1980), réserve de la biosphère (1977) et patrimoine mondial de l’Unesco (1979).