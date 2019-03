Trente-deux (32) entreprises opérant dans divers secteurs d’activités (agroalimentaire, industrie pharmaceutique, services et bâtiment et travaux publics…), se rendront au Kenya et en Tanzanie du 19 au 27 mars 2019, afin d’explorer les opportunités d’affaires dans ces deux marchés et de dynamiser les exportations tunisiennes vers l’Afrique de l’Est.

Au programme de cette mission, organisée par le CEPEX et l’UTICA, en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie du centre (CCIC) et l’ambassade de Tunisie à Nairobi, figurent l’organisation d’un forum économique à Nairobi (Kenya), de rencontres professionnelles B to B avec les principaux opérateurs kényans et tanzaniens et de rencontres institutionnelles ciblées et de networking dans les deux pays.

Pour rappel, le réseau des représentations du CEPEX à l’étranger a été renforcé fin 2018, par deux nouvelles antennes au Nigeria et au Kenya. Le choix de ces deux pays s’inscrit dans le cadre de l’orientation stratégique de l’Etat de faire de l’Afrique subsaharienne une destination privilégiée pour les exportations.

Ces deux antennes viennent s’ajouter à trois autres déjà opérationnelles sur le continent, à savoir celles de la Côte d’Ivoire, du Cameroun et de la République Démocratique du Congo.