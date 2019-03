Le magazine Réalités et Tunisie Telecom organisent, le 12 mars 2019, le Forum «Réalités Médias» consacré cette année à l’impact des médias sociaux, et plus particulièrement Facebook, sur les médias et le journalisme tunisien.

Cette troisième édition est organisée avec le soutien de la Fédération tunisienne de directeurs de journaux (FTDJ), le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) et l’appui du Centre africain de perfectionnement des journalistes et communicateurs (CPAJC).

Les médias sociaux constituent un facteur de transformation majeur de l’écosystème des médias tunisiens, en ce sens qu’ils affectent les modes de consommation de l’information et des programmes et impactent les modèles économiques des médias, en détourant une partie de plus en importante des budgets publicitaires.

De ce point de vue, les médias tunisiens font face à un dilemme douloureux : ils sont désormais tributaires des médias sociaux, générateurs d’audience et de trafic pour leur sites web, tout en les mobilisant en même temps pour développer leur notoriété et garder le contact avec leurs audiences et les fidéliser.

Mais ces questions ne sont pas particulièrement tunisiennes, car partout l’impact des médias sociaux sur l’économie des médias et leur écosystème est tout aussi problématique, voire néfaste. Toutefois, dans les pays démocratiques les pouvoirs publics sont à la recherche de dispositifs de protection des médias face aux impacts des grandes sociétés de l’internet (dites GAFA) dont l’innovation disruptive déstructure l’ensemble de l’écosystème de l’industrie médiatique.

Plus généralement, les Fake news et les conséquences de la publicité politique sur la vie démocratique suscitent un débat public intense sur la régulation de l’internet et des médias sociaux.

Les participants à cette troisième édition du Forum médias de Réalités (experts en technologie, en médias sociaux et en économie digitale, ainsi que des professionnels de la communication, universitaires, journalistes, rédacteurs en chef directeurs de journaux) débattront principalement de deux questions :

D’abord, comment les médias sociaux transforment l’écosystème des médias et les pratiques de consommation de l’information ? Ensuite, comment ces médias sociaux affectent le rôle des médias tunisiens en tant que de producteur d’information et régulateurs du débat public ?

Workshop de présentation de l’étude «L’avenir de la presse écrite en Tunisie»

Par ailleurs, un workshop sera dédié à la présentation de l’étude «L’avenir de la presse écrite» réalisée dans le cadre du projet Media Up, programme d’appui aux médias tunisiens (piloté par le CAPJC et l’Union européenne) en présence de l’auteur de l’étude et des responsables des médias de la presse écrite.

Master Class sur le management des plateformes sociales

Un master class, animé par un expert international, sera consacré au management des plateformes sociales. Ce master class est destiné aux responsables de médias, aux community managers, aux journalistes, étudiants, et enseignants universitaires.

Le programme détaillé :

Première séance : Ouverture Officielle

• 9h00 : Allocution d’ouverture du Forum : Monsieur Taïeb Zahar, Directeur de Réalités

• 9h 10 : Allocution de Monsieur Fadhel Kraiem, PDG de Tunisie Telecom

• 9h 20 : Allocution de Monsieur Néji Bghouri, Président du Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT)

• 9h 30 : Allocution de Monsieur Saïd Ben Kraiem, Directeur du CAPJC

• 9h 40 : Présentation et débat autour du kiosque numérique TTPresse, Représentant Immanens en Tunisie.

• 10h15 : Michel Leroy : Présentation de l’étude « L’avenir de la presse écrite », étude réalisée dans le cadre

du projet Media Up, programme d’appui aux médias tunisiens, CAPJC, Union européenne

– 10h45: Pause-café

Ouverture des travaux scientifiques du forum

– 11h15: Sadok Hammami, Maître de conférences, IPSI, Université de la Manouba et Modérateur du forum. Introduction des deux panels : “les médias tunisiens dans le nouvel écosystème digital : Quo Vadis”.

1er panel : Comment les médias sociaux affectent l’écosystème des médias et les pratiques de consommation de l’information

11h 30 à 12h 30

• Iheb Béji, Directeur de Medianet : les tendances de l’internet et des médias sociaux en Tunisie et dans le monde.

• Hassen Zargouni, Directeur Général Sigma Conseil: “Comment les médias sociaux impactent le marché publicitaire

et la consommation des médias tunisiens”.

• Najla Chaâr, Directrice Exécutive de la Communication – Tunisie Telecom : “Réseaux sociaux et publicité”

• Stéphane Desclouds, Expert en journalisme digital : “Quelles stratégies pour la presse et les médias face au digital”

2ème Panel : Les rédactions face aux conséquences des médias sociaux

12h30 à 13h30

• Hamida El Bour, Directrice de l’IPSI

• Néji Zairi, Directeur de l’information de Mosaïque FM

• Mehdi ben Amor , Rédacteur en Chef de radio Diwan FM

• Dalila Fradi Mseddi, Rédacteur en chef de la Télévision Nationale

• Khaled Aouij, Directeur Général de Tuniscope

• Mohammed Khalil Jlassi, Chercheur en médias sociaux, IPSI

14h -15h Déjeuner

Table ronde : Master Class : Le management des plateformes sociales

15h à 17h

Ce master class est destiné aux responsables de médias, aux community managers, aux journalistes, aux étudiants, aux enseignants universitaires et aux chercheurs et animé par un expert d’un média international :Vincent Fleury, Directeur des Environnements Numériques chez France Médias Monde.