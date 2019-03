La Tunisie abrite les 11, 12 et 13 mars 2019, le congrès international de l’hospitalité médicale (International médical guest Forum), organisé à l’initiative de l’association tunisienne du Tourisme de Santé et du bien être, en collaboration avec la Fédération Générale de la Santé et la chambre syndicale des cliniques privées.

Ce congrès vise à faire connaître l’évolution du secteur du tourisme médical notamment en matière de soins hospitaliers, des services médicaux et d’assistance en vue de promouvoir la Tunisie en tant que destination de tourisme médical, a indiqué le président de l’association, Lotfi Khlifi, lors d’un point de presse tenu, aujourd’hui à Tunis.

Il a mis l’accent sur la nécessité de mettre en place une stratégie nationale basée sur une démarche participative entre les secteurs public et privé, afin de donner un nouvel élan au tourisme de santé dans sa dimension globale.

“L’organisation de telles rencontres à l’échelle nationale et internationale et la coordination entre les spécialistes du secteur du tourisme médical et les investisseurs en matière de tourisme de santé, permettront d’insuffler une nouvelle dynamique à l’économie nationale”, a-t-il ajouté.

Des représentants de structures exerçant dans les secteurs du tourisme et de la santé représentant plus de 20 pays africains, asiatiques, européens et arabes prendront part à ce congrès, qui favorisera l’échange d’expériences et la consolidation de la coopération internationale dans le domaine du tourisme de santé.