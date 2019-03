Des organisations professionnelles tunisiennes du secteur privé, dont le patronat ont décidé de se constituer en plateforme ” pour peser sur le processus de négociation ” de l’Accord de Libre Echange Complet et Approfondi (ALECA) entre la Tunisie et l’Union européenne (UE), selon un communiqué publié mercredi, par l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE).

La nouvelle plateforme présidée par l’UTICA, a pour objectif de ” faire entendre la voix “de ces organisations et de ” renforcer le rôle du secteur privé dans les négociations”. Outre l’IACE et de l’UTICA, la plateforme compte des représentants de la CONECT (Confédération des Entreprises Citoyennes de?Tunisie), l’UTAP(?Union?Tunisienne?de l’Agriculture et de la Pêche), le SYNAGRI (le Syndicat des Agriculteurs de?Tunisie), le CJD (Centre des Jeunes Dirigeants?), l’APTBEF (Association Professionnelle? des Banques et des Etablissements Financiers).

Il s’agit également, de représentants de l’AIB (Association des Intermédiaires en Bourse), l’OPT (Ordre des Pharmaciens Tunisiens), l’OIT (Ordre des Ingénieurs Tunisiens), l’ONAT (Ordre National des Avocats Tunisiens), le CNOM (Conseil National de l’Ordre des Médecins), l’OECT (Ordre des Experts Comptables de Tunisie), la FTH (Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie) et la FTUSA (la Fédération? Tunisienne?des Sociétés d’Assurances).

Cette initiative du secteur privé a été lancée, vendredi 1er?mars?2019, lors d’une table ronde qui rassemblé l’IACE et les principales organisations professionnelles et de professions libérales.

Pour les membres de la plateforme ” le processus de négociation doit être un processus ouvert et le secteur privé doit avoir une place centrale dans l’organe de gouvernance des négociations “lit-on dans le communiqué. Ainsi, ils comptent “engager immédiatement des discussions avec le gouvernement et le négociateur en chef pour s’accorder sur la place et le rôle du secteur privé dans les divers organes de gouvernance et de gestion des négociations avec l’UE”.

La plateforme projette également de “mobiliser de l’expertise et de mener les études nécessaires” pour appuyer ses positions ainsi que celles de la partie tunisienne dans ces négociations et dans la formulation de ses propositions”.

Des négociations sont en cours entre la Tunisie et l’UE en vue d’adopter un Accord de Libre Echange Complet et Approfondi entre les deux parties. Ces négociations dont le 3ème round s’est tenue en décembre 2018 à Bruxelles, portent particulièrement sur l’élargissement du libre échange à tous les secteurs notamment, l’agriculture.